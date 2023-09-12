لفتة إنسانية.. محافظ أسوان يوفر جهاز عروس لفتاة تعرض جهازها للحريق

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى لفتة أبوية وإنسانية على إهداء إحدى الفتيات جهاز عروسة مساهمة من المحافظة ممثلة فى مبادرة " الناس لبعضهم " بالتعاون مع مؤسسة التوفيق الخيرية برئاسة المهندس عمرو توفيق ، وذلك عقب تعرض منزل الأسرة بمنطقة السد العالى لإندلاع حريق به ، وهو الذى تسبب فى تعرض جهاز العروسة بالكامل للحريق .

من جانبه أوضح الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ، والمنسق العام للمبادرة بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان ، تم التواصل مع مؤسسة التوفيق الخيرية لتوفير أوجه الدعم والمساندة لهذه الفتاة مراعاة لظروفها المعيشية والإجتماعية .

ولفت إلى أن مبادرة الناس لبعضهم لديها تواصل جيد مع المواطنين ، بجانب وجود فريق ميدانى يعمل على مدار الساعة للوصول إلى المستحقين من خلال أدلة طبيعية مما يسهل على القائمين بتنفيذ المبادرة سرعه إتخاذ القرار بشأن ما يعرض عليها من حالات إنسانية طارئة .