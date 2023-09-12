مسؤولة في وزارة الدفاع الأمريكية تبحث في كوريا الجنوبية وسنغافورة قضايا الأمن والدفاع

تتوجه القائمة بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون السياسة ساشا بيكر، اليوم /الثلاثاء/ إلى هاواي وجمهورية كوريا وسنغافورة لبحث القضايا الأمنية والدفاعية.

وذكر بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية أن بيكر ستجتمع في هاواي مع قادة قيادة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي في منطقة المحيطين، كما ستجتمع بيكر مع الوكالة المسؤولة عن أسرى الحرب لمعرفة المزيد عن مهمتها ولشكره موظفي الوكالةا على دعمهم خلال حرائق الغابات الأخيرة في ماوي.

وفي كوريا الجنوبية، ستشارك بيكر في رئاسة الاجتماع الرابع لمجموعة استراتيجية الردع والتشاور الموسعة مع الحلفاء الكوريين، تكملة للقمة الثلاثية التاريخية في كامب ديفيد في واشنطن مع الرئيس بايدن ونظيريه الرئيس يون ورئيس الوزراء كيشيدا، وستلتقي أيضًا بالقادة الحكوميين والعسكريين لمناقشة البيئة الأمنية الحالية والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جمهورية كوريا.

بعدها ستتوجه بيكر إلى سنغافورة، التي تعتبر مرتكزًا مهمًا للوجود الأمني الأمريكي في جنوب شرق آسيا. وستشارك في رئاسة حوار السياسة الأمنية الاستراتيجية مع نظيرتها السنغافورية، لمواصلة تعزيز المبادرات الدفاعية المشتركة، وستلتقي أيضًا بكبار القادة الحكوميين والعسكريين لمناقشة الأمن البحري والتعاون في مجالات جديدة وقضايا مهمة أخرى.