الزمالك يهزم الترسانة في دوري اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق الترسانة بنتيجة 37-25، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المحترفين.

يقود الفريق الأبيض فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبد الباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

واستقر فرق يد الزمالك على عدم خوض بطولة أفريقيا والمقرر لها في الكونغو خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبل .

يأتي اعتذار الزمالك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليا والتي تمنعه من حجز تذاكر وفنادق للمشاركة في البطولة بالكونغو بالإضافة لمكافآت للاعبين حال الفوز في كل مباراة .