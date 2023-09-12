كيم جونغ يزور روسيا.. والبيت الأبيض يحذر كوريا الشمالية من إبرام أي صفقة أسلحة مع موسكو

وصل كيم جونغ أون إلى روسيا لعقد اجتماع متوقع مع الرئيس فلاديمير بوتين ، الأمر الذي أثار مخاوف الغرب من أن الزعيم الكوري الشمالي سيقدم الدعم العسكري لموسكو في حربها في أوكرانيا .

وشوهد كيم وهو ينزل من القطار المدرع الفاخر الذي يسافر فيه عادة زعماء الدولة المنعزلة، في لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

وأثارت هذه الرحلة، وهي الأولى له خارج كوريا الشمالية بعد ثلاث سنوات من العزلة الوبائية، تحذيرات من عقوبات جديدة من الولايات المتحدة في إطار سعيها لتفادي صفقة أسلحة محتملة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه من المعتقد أن كيم دخل روسيا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: “إننا نراقب عن كثب ما إذا كانت هناك مفاوضات بين كوريا الشمالية وروسيا بشأن تجارة الأسلحة ونقل التكنولوجيا”، مشيرة إلى أن كيم كان برفقة العديد من الضباط العسكريين.

وأكدت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أيضًا أن كيم موجود في روسيا، نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.



وقال الكرملين يوم الاثنين إن كيم يزور البلاد بدعوة من بوتين وإنه ستكون هناك مفاوضات بين وفدي البلدين. وقالت إن زيارة كيم ستتم في "الأيام المقبلة" وأنها قد تشمل لقاءً فرديًا مع بوتين "إذا لزم الأمر".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الثلاثاء، أن كيم غادر إلى روسيا من بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية، بالقطار بعد ظهر الأحد. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم كان برفقته مسؤولون غير محددين من الجيش والحكومة وحزب العمال الكوري الحاكم.

وتلقى كيم "وداعا حارا" من كبار المسؤولين في بيونغ يانغ، بحسب الوكالة التي لم تذكر ما إذا كان قد وصل إلى روسيا. وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية كيم وهو يسير أمام حرس الشرف ويلوح من قطاره باللونين الأخضر والأصفر.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية قالت في وقت سابق إن من المقرر أن يجتمع كيم وبوتين دون تقديم تفاصيل.

أحد الأماكن التي يمكن أن يجتمعوا فيها هو مدينة فلاديفوستوك شرق روسيا، على بعد حوالي 430 ميلاً شمال شرق بيونغ يانغ، حيث وصل بوتين يوم الاثنين لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي لروسيا. والتقى الزعيمان في فلاديفوستوك خلال زيارة كيم الأخيرة لروسيا في عام 2019.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الإثنين، إنه من المتوقع عقد "نوع من اللقاء" بين بوتين وكيم.

وأعلن الكرملين، الثلاثاء، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو سينضم إلى المحادثات.

وقال المتحدث باسم العميد: "فيما يتعلق بتفاصيل هذا الاجتماع وما سيتم مناقشته ومتى وأين، ليس لدي أي معلومات لأقدمها". وقال الجنرال بات رايدر للصحفيين.

وأضاف: "لا نزال نشعر بالقلق من أن كوريا الشمالية تفكر في تقديم أي نوع من الذخيرة أو الدعم المادي لروسيا لدعم حربها ضد أوكرانيا".

وحذر البيت الأبيض كوريا الشمالية مرارا وتكرارا من إبرام أي صفقة أسلحة مع روسيا، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الأسبوع الماضي إن كوريا الشمالية "ستدفع الثمن" في المجتمع الدولي إذا زودت روسيا بالأسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر يوم الاثنين إن إدارة بايدن ستراقب أي اجتماع بين بوتين وكيم عن كثب. وقال إن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على الكيانات التي تمول المجهود الحربي الروسي "ولن تتردد في فرض عقوبات جديدة إذا كان ذلك مناسبا".

وكانت روسيا تبحث عن دعم دولي في الوقت الذي تكافح فيه ضد الهجوم المضاد الأوكراني، وتتجه نحو خصوم الولايات المتحدة، بما في ذلك كوريا الشمالية. وتبادل كيم وبوتين الشهر الماضي رسائل تعهدا فيها بزيادة تعاونهما، وفقا لمسؤولين أميركيين ووسائل إعلام رسمية في كلا البلدين.

وقال مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون أن يسافر كيم إلى روسيا وأن محادثات الأسلحة "تتقدم بشكل نشط" ومن المرجح أن تستمر خلال زيارة كيم.



ويقول الخبراء إن روسيا ربما تسعى للحصول على ذخائر مدفعية مقابل توفير الطاقة والمساعدات الغذائية لكوريا الشمالية، حيث توجد تقارير عن مجاعة حيث يعطي كيم الأولوية لأسلحته النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

وقال ليف إريك إيسلي، الأستاذ في جامعة إيوا في سيول بكوريا الجنوبية، إن كيم قد يرغب أيضًا في الحصول على مساعدة روسية في تطوير تقنيات الغواصات والصواريخ الباليستية والأقمار الصناعية في كوريا الشمالية.

لكنه قال إنه من غير المرجح أن تقوم روسيا بعمليات نقل التكنولوجيا هذه، "لأنه حتى آلة الحرب اليائسة لا تستبدل جواهر تاجها العسكري بالذخائر القديمة الغبية".

وأضاف أن البلدين سيتجنبان أيضًا نشر التفاصيل الكاملة لأي صفقة أسلحة “بسبب الانتهاكات القانونية الدولية الخطيرة التي تنطوي عليها”.