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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك 2005 يهزم بلدية المحلة بخماسية في بطولة الجمهورية

الزمالك 2005
الزمالك 2005
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فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005، على بلدية المحلة بخمسة أهداف دون مقابل ، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير، بالجولة الثانية لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك: هشام محمد ويوسف أحمد حسن وأيمن أمير عبد العزيز ومحمود عصام الحصري وكريم حامد.

وفرض لاعبو الزمالك سيطرتهم على أوقات المباراة كاملة، وصنعوا فرصا عديدة نجحوا خلالها في تسجيل خمسة أهداف، مع وجود فرص أخرى ضائعة.

ويقود فريق الزمالك 2005: محمد عبدالله مديرا فنيا، ومحروس السيد ومحمد فوزي ومعتز صلاح مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي ومحمد سيد للمهمات.

الزمالك بلدية المحلة بطولة الجمهورية أيمن مصطفى
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