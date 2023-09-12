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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيب جوارديولا يعود لقيادة مانشستر سيتي السبت المقبل

جوارديولا
جوارديولا
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كشفت تقارير صحفية بأن يعود المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى إنجلترا، قبل مواجهة وست هام يونايتد.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام، مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة للبريميرليج.

وكان جوارديولا قد غاب عن مواجهتي شيفيلد يونايتد وفولهام، بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب مشكلة في الظهر.

وتولى خوانما ليلو، مساعد جوارديولا، المسؤولية بدلا من المدرب الإسباني، وكان هناك اتصال منتظم مع المدير الفني.

وبحسب شبكة "نيوز" البريطانية، فإن جوارديولا تعافى بما يكفي للعودة يوم الأربعاء المقبل، عندما يبدأ اللاعبون العودة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

بيب جوارديولا مانشستر سيتى السبت للبريميرليج وست هام يونايتد الجولة الخامسة
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