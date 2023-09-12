ads
الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل 1250 سوريًا بطريقة غير شرعية خلال الأسبوع الجاري

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجيش اللبناني، إحباط محاولة تسلل نحو 1250 سوريًا عند الحدود اللبنانية السورية بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي.

جاء ذلك في بيان للجيش اللبناني، موضحًا أن وحداته أحبطت محاولات التسلل في سياق مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عن إحباط تسلل أكثر من 2850 سوريًا عبر الحدود البرية، كما شارك قائد الجيش اللبناني في اجتماع تشاوري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس؛ لبحث ملف النزوح السوري الجديد للبنان.

الجيش اللبناني 1250 سوري ا الحدود اللبنانية
ads