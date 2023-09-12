الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل 1250 سوريًا بطريقة غير شرعية خلال الأسبوع الجاري

أعلن الجيش اللبناني، إحباط محاولة تسلل نحو 1250 سوريًا عند الحدود اللبنانية السورية بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي.

جاء ذلك في بيان للجيش اللبناني، موضحًا أن وحداته أحبطت محاولات التسلل في سياق مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عن إحباط تسلل أكثر من 2850 سوريًا عبر الحدود البرية، كما شارك قائد الجيش اللبناني في اجتماع تشاوري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس؛ لبحث ملف النزوح السوري الجديد للبنان.