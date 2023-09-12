سكرتير مساعد البحيرة يناقش إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بمجرى النيل

عقد الدكتور كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إجتماعاً بشأن مناقشة إزالة الأقفاص السمكية المخالفة بالمياة العذبة بمجرى النيل فرع رشيد ، بحضور اللواء ياسر مهنا، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ، اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، المهندس على زيد - رئيس مركز ومدينة المحمودية والحسينى أبو عيانة - رئيس مركز ومدينة الرحمانية وأحمد عبد السلام الربيعى، وكيل الإدارة العامة لحماية النيل بدسوق

وخلال الإجتماع رحب السكرتير المساعد، بالحضور ثم استعراض كتاب الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل فرع رشيد بشأن الإجراءات اللازمة لإزالة الاقفاص السمكية المخالفة بالمياة العذبة بمجرى النيل فرع رشيد.

وكلف السكرتير المساعد للمحافظة، الإدارة العامة لحماية النيل فرع رشيد بتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ حملات الإزالة طبقاً للخطة المحددة.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على ازالة الأقفاص السمكية المخالفة بفرع النيل بنطاق المحافظة و التى تؤثر على كفاءة عمل محطات الشرب وتساهم فى رفع نسبة الأمونيا فى المياه وكذا توثر على الصحة العامة لمواطنى المحافظة بشكل عام.