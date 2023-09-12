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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السرعة الزائدة وراء الحادث المتسبب في مصرع وإصابة 14 بأبو النمرس

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت التحريات الأولية لضباط مباحث قسم شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة في حادث إنقلاب ميكروباص علي الطريق السريع وأسفر عن مصرع وإصابة 14 أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة من السائق.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق السريع مما تسبب فى وقوع ضحايا ومصابين ، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث  مروع علي احدي الطرق السريعة التابعة لمركز ابو النمرس بمحافظة الجيزة ووجود ضحايا، انتقل ضباط المباحث  إلى مكان البلاغ، بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه البدرشين، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم إلى المستشفي تحرر المحضر الازم  وبدأت النيابة العامة  التحقيقات

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