تدهور الحالة الصحية للفنان والناقد التشكيلي عز الدين نجيب

اعلنت نجلة الفنان والناقد التشكيلي عز الدين نجيب عن تدهور حالته الصحية ودخوله فلى غرفة الرعاية المركزة ومنع الزيارات له.

ونشرت نجلته عبر صفحة الفنان التشكيلي عز الدين نجيب بالفيس بوك رجاء بالدعاء قائلة ارجو من كل اصدقاء ومحبي والدي الفنان عز الدين نجيب الدعاء له ..هو ما زال فى العنايه المركزه وللاسف لقد ساءت حالته بالامس بعد ان كان هناك تحسن ملحوظ، احد اهم اسباب انتكاسته هو الارهاق الشديد نتيجه تفاعله مع محبيه و اصدقاؤه اثناء الزيارات مما اثر على حاله القلب و ادى الى وضعه مره اخرى على جهاز التنفس الصناعى ، والدى يعلم مدى محبتكم له و هو محظوظ بالتأكيد، ولكن أرجو من كل شخص هو حقيقى بيحب والدى و يخاف على صحته ان يدعو له و ان محدش يزعل ان الزياره تم منعها تماما بأوامر من الطبيب لوجود خطوره على حياته على الاقل فى الوقت الحالى ، محبتكم و قلقكم عليه بتوصله اكيد".

واختتمت: “أشكركم جميعا وأرجو الدعاء له أنه يجتاز المحنه دى .. الحمد لله على كل شئ”.

وعز الدين نجيب كاتب وفنان تشكيلي مصري، من مواليد عام 1940، له العديد من المعارض الفنية في مصر وخارجها ونال العديد من الجوائز والتكريمات في المعارض الجماعية والفردية.

حصل عز الدين نجيب بكالوريوس الفنون الجميلة في جامعة القاهرة عام 1962، ثم حصل على دبلوم عالي في قسم التصوير عام 1975.وله الكثير من العضويات في عدد من الهيئات منها أن عضو مؤسس بنقابة الفنانين التشكيليين وعضو مجلس الإدارة ومقرر اللجنة الثقافية في النقابة من عام 1985 حتى عام 1989، عضو مؤسس باتحاد كتاب مصر، عضو مؤسس بجمعية نقاد الفن التشكيلي 1987، وحصل على العديد من الجوائز، أبرزها جائزة الدولة التقديرية.