جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث في مسابقة المراسل التلفزيوني بأسبوع شباب الجامعات

حصد الطالب عبدالرحمن صابر محمد عواجه بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج علي المركز الثالث في مسابقة المراسل التلفزيوني علي مستوي الجامعات المصرية المشاركة بأسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر المقام بجامعة حلوان، والذي يتنافس به ٤٨ جامعة حكومية وخاصه واهلية وتكنولوجية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة… حلم وطن"، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأوضحت انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي والفني بإدارة رعاية الشباب المركزية ان الطالب قدم خلال المسابقة تقرير تلفزيوني مصور عن أول ورشة تدريبية تنظمها جامعة سوهاج لتأهيل الأطباء للتعامل مع الصم وضعاف السمع مدته ثلاث دقائق.

وأوضحت أن مسابقة المراسل التلفزيوني تاتي ضمن مسابقات النشاط الثقافي المشاركة في فعاليات الاسبوع، والتي تضمنت مسابقات الشعر العامي الفصحى، والقصة القصيرة، ودوري المعلومات، والقرآن الكريم، والحديث الشريف والإنشاد الديني.