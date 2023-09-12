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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

إعصار دانيال.. رياح شديدة وأمطار طفيفة تسيطر على شوارع القاهرة| شاهد

رياح شديدة وأمطار
رياح شديدة وأمطار طفيفة تسيطر على شوارع القاهرة
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شهدت محافظة القاهرة منذ الصباح الباكر، نشاط رياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

كما تشهد درجات الحرارة انحفاضا طفيفا على أغلب الأنحاء ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط رياح على بعض المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة.

 

اعصار دانيال امطار خفيفة درجات الحرارة
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