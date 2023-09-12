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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

27 جامعة يتنافسون في جولات بطولة الشطرنج خلال أسبوع شباب الجامعات بحلوان

27 جامعة يتنافسون
27 جامعة يتنافسون في جولات بطولة الشطرنج
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انطلقت بطولة الشطرنج للجامعات المصرية، ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات ال13 المقام بجامعة حلوان، والذي يشارك فيه 45 جامعة مصرية، بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتقام البطولة بالنظام السويسري لتجميع النقاط ويقوم بالتحكيم لجنة من الاتحاد المصري للشطرنج حيث يقوم كل لاعب بخوض 9 مباريات كل مباراة تستغرق مدة ساعة يتم خلالها تجميع نقاط اللاعبيين لتصعيد أعلي ثلاث جامعات للمراكز الأولي.

ويشارك في بطولة الشطرنج بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر 27 جامعة، بإجمالى64 طالب و56 طالبة يتنافسون في عدد من الجولات لتحديد الفائز.

وتدعم الجامعات المصرية النشاط الطلابى لخلق حافز قوى لابنائها الطلاب فى الثقة بالنفس والتميز العلمى والتفاعل المجتمعى والابتكار، إعلاء الروح التنافسية والقيم النبيلة بين الطلاب وتشجيعهم وتحفيزهم على التحلى بالأخلاق الحميدة وإنماء ثقافتهم ومواهبهم.

اسبوع شباب الجامعات الاتحاد المصري للشطرنج
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