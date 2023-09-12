أمن القاهرة يلاحق تجار المخدرات بحملات مكبرة.. تفاصيل وصور

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها المكبرة لضبط تجار المخدرات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة من تحقيق النتائج التالية:

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (سائق- مقيم بمحافظة شمال سيناء) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام).

كما تم ضبط سيارة ملاكى "فر قائدها هرباً" بدائرة قسم شرطة بدر وبداخلها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 21,600 كيلو جرام).

وتمكن رجال الأمن من ضبط (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام) بدائرة قسم شرطة حلوان.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش).

وألقت قوات الأمن القبض على (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (عدد 580 قرص لعقار الكبتاجون- 2 سلاح أبيض ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهم



