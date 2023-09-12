تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في الزيتون

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون اليوم حبس 5 أشخاص، 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بدائرة القسم.

وتعود الواقعة عندما، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 2 ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وذلك بالاشتراك مع (شخصين، أحدهما خارج البلاد) تم ضبط الآخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.

كما أمكن تحديد وضبط (متهمين آخرين) وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.