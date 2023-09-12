مدبولي: منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين

اعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي خلال فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مدبولي خلال كلمته التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذه المنصة ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة إلى جانب توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات والطاقة المستدامة والسياحة البيئة والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية.

وتابع رئيس الوزراء، «ستتيح المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين وكل الجهات لتمكّينهم من تلقي الدعم والخدمات».

كما أوضح مدبولي، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشميسية في بنبان.