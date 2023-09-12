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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة

المهندس محمد نجيب
المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب بالمنوفية
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وجه المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى.

وأكد نجيب، أنه تم وضع خطة شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الأمطار وكذلك رفع الأتربة عنها لمنع تجمع مياه الأمطار فى الشوارع والميادين وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات .

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.

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