محافظ الشرقية يزور قرية الشبراوين ويتفقد مستشفى 25 يناير الخيري

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لقريه الشبراوين التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

وتفقد محافظ الشرقية عددا من شوارع القرية وأصدر تعليماته للواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا بتسوية واستعدال الشوارع باستخدام الجليدر وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع القرية.

كما تفقد المحافظ مستشفي 25 يناير المقامة بالجهود الذاتية والمكونة من 7 طوابق شاملة أقسام للأشعة والعيادات الخارجية ومعمل تحاليل طبية وعمليات جراحية وإفاقة وحضانات ورعاية مركزة ومكاتب إدارية وقاعات تدريب والتي من المقرر أن تسهم في تقديم خدمات طبية مميزة بالمجان لأهالي القرية والقرى المجاورة حيث تضم كافة التخصصات الطبية وتساعد على تخفيف الضغط على مستشفيات المحافظة.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول في إنشاء مستشفى 25 يناير بقرية الشبراوين، والذي يأتي تماشياً مع سياسة الدولة في الوصول بالخدمات الصحية والعلاجية لعمق الريف الشرقاوي مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة وتذليل أي عقبات تواجه تشغيل المستشفى لدخولها الخدمة الفعلية لتمثل صرحا طبيا وصحيا كبيرا يخدم أهالينا بقرى مركز ههيا والمراكز المجاورة.

توجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق حيث قام بجوله تفقدية بعدد من شوارع المدينة لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وأصدر المحافظ تعليمات مشدده لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان بإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية لقاء عدد من المواطنين واستمع لمشاكلهم وتعرف على احتياجاتهم موجها الجهات المعنية بتلبيتها فورا، مؤكدا ضرورة تواجد المسؤول التنفيذي بالشارع والتفاعل بشكل مستمر مع المواطنين والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.