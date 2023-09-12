برلماني: توجيهات السيسي بتقديم كل سبل الدعم للمغرب وليبيا دليل على إنسانية الرئيس

اعتبر النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة والأجهزة المعنية بالدولة بتقديم كل سبل الدعم لدولتي ليبيا والمغرب بعد تعرضهما لكوارث طبيعية خير دليل على إنسانية الرئيس ووقوفه بجانب الأشقاء في وقت الأزمات والكوارث.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن القيادة السياسية دائمًا تحرص على دعم وتقديم المساعدة بكل الطرق والوسائل المتاحة للأشقاء لتخطي هذه المحنة الصعبة جراء إعصار دانيال في ليبيا زلزال المغرب الذي راح ضحيتهم مئات المواطنين من الشعبين الشقيقين.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم المساعدات للدول الأشقاء ليس بجديد عليها فدائمًا مصر تقدم كل الدعم لهم قائلًا: "مصر سميت بأم الدنيا وهذا ليس من فراغ وإنما مواقفها التاريخية على مر العصور هي من أطلقت عليها هذا اللقب العظيم".

وأشاد النائب عمرو عكاشة، بتقديم مصر المساعدات الطبية والإسعافات اللازمة لمساعدة الشعبين الشقيقين بالتنسيق مع حكوماتهم، مؤكدًا تضامن الدولة المصرية حكومة وشعبا مع أشقائهم في مصايهم الأليم.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كل أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.