لقاءات توعوية وورش حكي ضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" بالمنوفية

شهد فرع ثقافة المنوفية عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث نفذت مكتبة الطفل بالشهداء ورشة حكي بعنوان "حق الجار"، أوضحت بها لبنى عبدالكريم عن أن للجار حق عظيم على جاره والجار هو من جاور الإنسان في السكن والعمل والدراسة.

وأضافت أن من صور الإحسان إلى الجار إقراضه المال إن طلبه ومد يد العون إليه وعيادته إن مرض وتفقد أحواله ومشاركته في أفراحه وإسداء النصح والمشورة إليه.

وضمن فعاليات الفرع أوضح محمود الخياط في محاضرة عن "تلوث البيئة" لعدد من رواد بيت ثقافة ميت أبو الكوم، أن الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي يتزايد التلوث البيئي بشكل مضطرد ما يؤثر سلبا على الكائنات الحية ومصادر الحياة وأن الأسباب معروفة، وكذلك الحلول ولكن الدول الصناعية الكبرى تؤجل تنفيذها لرعاية مصالحها، وأضاف أنه تم رصد أنواع من تلوث البيئة وهم: تلوث الهواء وتلوث التربة وتلوث المياه وتلوث النفايات النووية وأيضاً التلوث السمعي والبصري.

قدمت الفعاليات من خلال فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

وفي سياق آخر نفذت مكتبة الطفل بوسط المدينة ورشة رسم للأطفال، حيث قامت هبه شوقي بتعليم الأطفال كيفية نقل عن المشاهد المحيطة بهم على الأوراق باستخدام الألوان الخشبية والفلوماستر وكيفية تنسيق الألوان.

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