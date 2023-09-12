بالفيديو.. تفاصيل طرح حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ30%

أكد اللواء علي أشرف، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، أنه جرى إنتاج حلوى المولد النبوي، وتم البدء في طرح منتجات المولد بأسعار مخفضة منذ أمس الاثنين، في نحو 15 معرضًا تابعًا للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى في محافظات القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى كافة فروع شركات الجملة والسلع التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وقال "أشرف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن جودة المنتجات على أعلى مستوى، ووزارة التموين تراعي فئات محدودي الدخل لذلك تطرح منتجات متميزة للغاية بأسعار معتدلة جدا ومخفضة بنسبة لا تقل عن 25% أو 30%، موضحًا أن هامش الربح أقل من الأعوام الماضية، والمنتجات عالية السعر إلى حد ما بسبب ارتفاع سعر خامات الإنتاج، مشيرا إلى أن التخفيضات على حلوى المولد مستمرة حتى يوم 29 سبتمبر أي بعد انتهاء المولد النبوي بيومين.

وتابع أنه تم تسليم كميات كبيرة من منتجات حلوى المولد النبوي، وجار الآن توزيعها على كل المحافظات بتوجيهات وزير التموين وبمشاركة جميع الشركات في المعارض التي تقيمها الغرف التجارية وعلى رأسها المعرض الرئيسي الذي سيقام في أرض المعارض بمدينة نصر «أهلا مدارس» في الفترة من 14 سبتمبر حتى 29 سبتمبر، إذ سيتم استغلاله لعرض حلوى المولد النبوي أيضا.

وأردف الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى: “سنشارك ونطرح كل أنواع السلع التي ستكون متوفرة للمواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي غيره هذه المناسبة، ووزارة التموين حريصة على توفير كل احتياجات المواطنين على مدار العام خاصة في المناسبات الدينية، وإقامة معرض ”أهلا مدارس" في بداية العام الدراسي تأتي تزامنا مع ذكرى المولد النبوي"، موضحًا أنه لا يوجد كمية محددة للمواطن، بدأنا بالفعل بإنتاج كمية تبلغ 25 طن قابلة للزيادة حسب احتياجات السوق، وعلبة حلوى المولد الكيلو تبدأ من 85 جنيها وتضم 13 صنفا.