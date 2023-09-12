إعادة تشغيل مصانع القطاع الخاص المغلقة.. خبراء: أثر بالسلب على عجلة الإنتاج وجعل هناك زيادة في الواردات وانخفاض الصادرات.. وارتفاع قيمة الضرائب وأسعار المواد الخام سبب التعثر

ما زالت قضية المصانع المغلقة معلقة بلا حلول إلى جانب التوسع في إغلاق المصانع في جميع أنحاء الجمهورية مما جعل هناك نقص في الإنتاج وزيادة في الواردات وانخفاض الصادرات.

النائب أحمد بهاء شلبي

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي مقرر مساعد لجنة الصناعة في الحوار الوطني، اهتمامهم بملف المصانع المغلقة نتيجة الأزمات الاقتصادية، موضحا أنهم يركزون على المصانع المغلقة لأن بها بنية تحتية جاهزة وبعض المصانع بها ماكينات ومصروف عليها وغير مستغلة في الوقت الحالي.

أضاف أحمد بهاء شلبي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أي شخص يريد البدء في عملية استثمار يحتاج بعض الوقت إنما المصانع المغلقة من الممكن إعادة تشغيلها في 24 ساعة، مشيرا إلى أن المصانع المغلقة التي يعملون على إعادة تشغيلها تابعة لقطاع خاص.

وأشار أحمد بهاء شلبي، إلى أنهم يركزون أكثر على المصانع المغلقة تماما لإعادة تشغيلها، مؤكدا أن عددها كثير، واستشهد بأن هناك حوالي 30% من مصانع مدينة السادات مغلقة وهي ثالث أكبر مدينة صناعية في مصر، مؤكدا أن توصيات الحوار الوطني مبشرة وسيكون هناك ورشة عمل من المتخصصين لإصدار التوصيات النهائية بشأن المصانع المغلقة.

الدكتور خالد الشافعي

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هناك آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة دون حلول او خطوات جادة لأعادة تشغيل تلك المصانع موضحا أن اغلاق بعض المصانع أثر بالسلب علي عجلة الأنتاج مما جعل هناك زيادة في الواردات الي جانب انخفاض الصادرات مما أثر بالسلب بشكل عام علي الاقتصاد المصري.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة من قبل الدولة ووزارة التجارة والصناعة بالوقوف بجانب أصحاب تلك المصانع ومساعدتهم في إعادة تشغيل المصانع لأن ذلك سيوفر علينا أشياء كثيرة من بينها الدولار الذي زاد بصورة كبية خلال السنة الماضية وتخطي الثلاثون جنيهًا الي جانب أن أعادة تشغيل تلك المصانع سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة في ظل ارتفاع معدلات التضخم مؤخرًا.

وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، أن هناك اسباب عديدة أدت اغلاق تلك المصانع من بينها النقص الكبير الذي حدث الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع خلال العام الماضي، وايضا من الاسباب الواضحة للجميع في تعثر بعض المصانع واغلاقها تأتي في المقدمة ارتفاع قيمة الضرائب وارتفاع أسعار المواد الخام لذلك طالبنا بوجود سيستم ونظام جديد يعمل علي جدولة تلك الضرائب وتشجيع اصحاب تلك المصانع للعودة الي العمل مرة أخري.

وأضاف عبدة في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن هدف بعض اصحاب المصانع في الربح الأكبر وتحويل المصانع الي عقارات سكنية له دور كبير في اغلاق بعض المصانع خاصة ما بعد أزمة فيروس كورونا والحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا واوكرانيا.