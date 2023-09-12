موريتانيا تعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات

أعربت الحكومة الموريتانية عن خالص تعازيها ومواساتها للدولة الليبية في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في ليبيا، مؤكدةً تضامنها الكامل معها في مواجهة هذه المحنة وآثارها.

وذكرت الحكومة الموريتانية - في بيان - أنها تلقت ببالغ الأسى أنباء الخسائر الأليمة التي سببتها السيول والفيضانات بدولة ليبيا الشقيقة، متقدمةً بأحر التعازي وأخلص المواساة للشقيقة ليبيا حكومةً وشعبًا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

