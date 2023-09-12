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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

موريتانيا تعزي ليبيا في ضحايا الفيضانات

الفيضانات في ليبيا
الفيضانات في ليبيا
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أعربت الحكومة الموريتانية عن خالص تعازيها ومواساتها للدولة الليبية في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في ليبيا، مؤكدةً تضامنها الكامل معها في مواجهة هذه المحنة وآثارها.
وذكرت الحكومة الموريتانية - في بيان - أنها تلقت ببالغ الأسى أنباء الخسائر الأليمة التي سببتها السيول والفيضانات بدولة ليبيا الشقيقة، متقدمةً بأحر التعازي وأخلص المواساة للشقيقة ليبيا حكومةً وشعبًا، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
 

موريتانيا الفيضانات ليبيا ضحايا السيول
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