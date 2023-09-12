لجنة المعاشات بالصحفيين تناقش "فن المغامرة الصحفية" غدًا

تعقد لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، الحلقة الثانية من صالون الأجيال الشهري، السادسة مساء، الأربعاء 13 سبتمبر الجاري تحت عنوان: "رسالة صحافة الجريمة وفن المغامرة الصحفية".

وأكد أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة رئيس لجنة المعاشات، أن الحلقة الثانية من الصالون تأتي تفعيلًا لاستراتيجية عمل اللجنة في نقل خبرات رواد المهنة والحوار بين الأجيال لتطوير الاداء المهني.

واضاف عبدالمجيد، الحلقة الثانية من الصالون المُقرر لها غدًا بإذن الله بحضور نخبة من رواد المهنة المتخصصين في صحافة الجريمة، ومن تركوا بصمات مهنية في فن المغامرة الصحفية، لمناقشة أهمية الرسالة البناءة فيما يُنشر من أخبار الجريمة، والضوابط المهنية والأخلاقية.

ووجه عبدالمجيد الدعوة إلى الزملاء رؤساء أقسام الحوادث والمحررين المختصين بأقسام الحوادث والقضاء إلى المشاركة لإثراء النقاش والحوار البناء بين الأجيال، مع الترحيب بكل من لديه اهتمام بموضوع الصالون.