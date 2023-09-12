مفاجأة في هوية المتهم بقتل فتاة أمام مسجد في بورسعيد

كشفت التحقيقات الأولية لجهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، أن المتهم بقتل فتاة أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد هو شقيق المجني عليها.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها مع "م.ن"، شقيق المجني عليها، والمتهم بقتلها بالشارع أمام مسجد الحسين، وسؤال شهود عيان الواقعة.

وأمرت النيابة العامة بوضع جثة الفتاة: فريدة نبيل السيد عثمان، وعمرها حوالي 25 عامًا، بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

وكان قد تلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارا بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين في المنطقة الثامنة بحي المناخ، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وجرى ضبط متهمًا، وشُكل فريق بحث جنائي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.