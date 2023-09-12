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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أشرف زكي: اجتماع الشركة المتحدة مع المنتجين يهدف للحفاظ على الريادة المصرية

اشرف زكي
اشرف زكي
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قدم نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اجتماعاتها مع اتحاد المنتجين والمهن التمثيلية.

قال "زكي" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة "dmc" وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، إن الاجتماع كان في منتهى الأهمية وخرج بمؤشرات إيجابية، مشددًا على أن الاجتماعات تستهدف النهوض بالمهنة وحل مشاكل العاملين في القطاعات المختلفة وكذلك الحفاظ على الريادة المصرية.
أكد نقيب المهن التمثيلية أن كل المشاكل التي تعاني منها الصناعة كانت على مائدة الحوار، واصفًا الأمر بأنه يتم العمل على "دستور جديد للمهنة"، حيث تم وضع كل المعوقات والمشاكل وكذلك الأشياء التي تخدم صناع المهنة بمعايير مهنية ومختلفة وإيجابية لصناع الدراما في مصر.

عن أبرز المعوقات التي تواجه المهنة، رأى أشرف زكي أنها "المضمون" وتقديم أعمال فنية تليق بمصر خاصة وأن الدولة تملك كل المقومات وبالتالي لا ينقصها شيء سوى تضافر تلك العناصر، مؤكدًا أنه يتم في الاجتماعات الاستماع لكل طرف ورؤية المشاكل، حيث أن اتحاد المنتجين مستجيب والنقابة مستجيبة وكذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قالت "ما سوف تتفقون عليه سوف نعتمده".

اشرف زكى نقيب الممثلين المتحدة
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