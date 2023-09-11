الكرملين: تطلعات أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي تختلف عن السويد وفنلندا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن روسيا ليست لديها أية نزاعات مع السويد وفنلندا؛ لذا فإن تطلعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) لهذه الدول تختلف عن تطلعات أوكرانيا.

أضاف بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة (تاس) الروسية: "الاتحاد الروسي ليست لديه مشكلات أمنية مع السويد أو فنلندا ولا مشكلات تتعلق بالأراضي معهما. كما أن هذه البلدان لا تشن حربا أهلية ضد مناطقها".

أكد بيسكوف أن روسيا "لا تهدد فنلندا أو السويد. ونأمل ألا نتعرض لتهديد من أي منهما، وألا تكون هناك صواريخ على أراضي هذه الدول يمكن توجيهها نحونا".

في حديثه عن تعزيز الحدود الشمالية لروسيا بعد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، قال بيسكوف إن موسكو تستمع إلى تصريحات حول استعداد الأعضاء الجدد في الناتو لاستضافة البنية التحتية العسكرية للناتو على أراضيهم.

تابع: "لم نخدع أنفسنا قط، ولم نرتدِ نظارات وردية اللون، ولم نشكك قط في حقيقة أن حلف شمال الأطلسي هو منتج خلقته حقبة الحرب الباردة، عصر المواجهة، وأن حلف شمال الأطلسي هو تحالف يؤدي بالأحرى إلى المواجهة والتوتر على الصعيد العالمي. الناتو غير قادر على أداء أية مهام أو إجراءات تؤدي إلى وقف التصعيد".