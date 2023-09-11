جهاز الإسعاف في ليبيا: درنة أصبحت منكوبة بسبب عاصفة دانيال

قال الدكتور أسامة على الناطق الرسمي بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إنه لأول مرة هذا النوع من العواصف يضرب ليبيا، حيث إن أول مرة تتعرض ليبيا لهذا الكم من الأمطار، بجانب سقوط قتلى كثر ولم يتم حصر عدد المفقودين حتى الآن.

وأضاف الناطق الرسمي بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، خلال تصريحات لبرنامج مساء دي أم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن مدينة درنة أصبحت منكوبة حيث إن عدد الضحايا تجاوز الـ2000 بجانب أكثر من 5 آلاف مفقود وهناك قرى دمرت بالكامل في مدينة درنة .

ولفت الناطق الرسمي بجهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إلى أن سبب تفاقم الأزمة هو انهيار السدود الذي أدي إلى تفاقم الأزمة في مدينة درنة وخروج المياه من مجاريها إلى الأحياء والموقف مؤلم للغاية في تلك المدن، مشيرا إلى أن هناك 2050 ضحية حتى الآن بسبب العاصفة والعدد قابل للزيادة .