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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"حكماء المسلمين" ينعى ضحايا الإعصار "دانيال" في ليبيا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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نعى مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ضحايا الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ودعا مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة العمل على تقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمتضررين جراءَ ما شهدته عدةُ مدن في المنطقة الشرقية من دولة ليبيا من أمطار غزيرة وسيول تسببت في أضرار بالغة وإعلان عدد من المناطق منكوبة.

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لدولة ليبيا قيادة وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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IMG-20230911-WA0056

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IMG-20230911-WA0055
IMG-20230911-WA0056
IMG-20230911-WA0056
أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مجلس حكماء المسلمين اعصار دانيال ليبيا
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