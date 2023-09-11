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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بداية قوية.. تعرف علي جدول مباريات الإسماعيلي في الدوري المصري

الإسماعيلي
الإسماعيلي
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أسفرت قرعة الدوري المصري في نسخته الجديدة عن مواجهة بين الإسماعيلي ونادى زد في الإسبوع الأول للمسابقة، وأقيمت مراسم قرعة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز وسط أجواء مميزة والتي أقيمت بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما حضر القرعة حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق وأحد أبرز نجومه على مدار التاريخ حيث دارت احاديث جانبيه مع ممثلي الإسماعيلي وسط أجواء مليئة بالتفاؤل.

وخلال القرعة تم عرض لقطات مصورة لتتويج الإسماعيلي بدرع الدوري نسخ ٦٦/٦٧ و٩٠/٩١ و٢٠٠١/٢٠٠٢ باعتباره من ضمن الأندية المتوجه باللقب.

‏في سياق آخر، أعلنت رابطة الأندية زيادة عدد الحضور الجماهيري في الدوري الجديد إلى ٥٠٠٠ مشجع لكل ناد بدلا من ٣٠٠٠ مشجع.

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