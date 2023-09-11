استشاري إدارة كوارث: 80% من الحرائق سببها ماس الكهرباء

قال شوقي عبد الكريم، استشاري إدارة الكوارث والأزمات، إنه يحرص على تقديم رسالة لخدمة المواطنين في منازلهم والمحافظة على الأرواح بقدر المستطاع.

وأضاف “عبد الكريم”، خلال حواره ببرنامج "بنت البلد"، والذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى، عبر فضائية "TeN"، أن المولات التجارية والشركات لديها كود مصري ودفاع مدني قادر على وضع خطة جيدة، ولكن على المواطنين مساعدة الدفاع المدني في ممارسة عمله، وأن يكون هناك فريق عمل قوي قادر على التعامل ومساندة الدفاع المدني، والتعامل مع خطة الإخلاء بكل كفاءة، والتعامل مع أي دخان قد يُحدث بدوره اختناقًا للمواطنين، والمساعدة في إخلاء المواطنين من مناطق الحرائق.

وأوضح استشاري إدارة الكوارث والأزمات، أن 80% من الحرائق سببها الماس الكهربائي سواء في المنازل أو الشركات أو أي مكان آخر، مؤكدًا أنه عند اشتمام رائحة غاز لا يجب إشعال المصابيح لأنها حينها ستحدث شرارًا مما يُساعد على الاشتعال، متابعًا: "أول حاجة لازم نعملها تهوية المكان ونفتح الشبابيك والأبواب ونسيب وقت كافي عشان رائحة الغاز تروح والعمل على معالجة سبب تسرب الغاز"، كما نصح بالحذر من لعب الأطفال بالولاعات.

واستطرد: "يجب أن يكون هناك ثبات انفعالي في حالة الحرائق، لو في شرارة نار ومفيش ثبات انفعالي هيكون في مشكلة".



