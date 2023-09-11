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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أوسوريو يعدل تشكيل الزمالك أمام سيراميكا بالشوط الثاني

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عدة تغييرات على تشكيل الفريق في الشوط الثاني خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الودية المقامة بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي. 

وضم تشكيل الزمالك في الشوط الثاني 10 لاعبين لم شاركوا بالشوط الأول باستثناء حارس المرمى، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - مصطفى الزناري - محمد عبد الشافي

 خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو"- مصطفى شكري - يوسف إبراهيم " أوباما". 

خط الهجوم: سيد عبد الله " نيمار " - ناصر منسي - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

تأخر فريق الزمالك بنتيجة 2-0 في الشوط الأول أمام فريق سيراميكا كيلوباترا وذلك في المباراة الجارية مساء اليوم الإثنين بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

جاءت ثنائية سيراميكا عن طريق محمد توني، والنجم محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

الزمالك خوان كارلوس أوسوريو سيراميكا كليوباترا أيمن مصطفى
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