رابط التسجيل لحجز معاد الكشف الطبي لطلاب جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن موعد التسجيل، لإجراء الكشف الطبي بجامعة حلوان، حيث يقوم الطالب بتسجيل بياناته لإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني:

http://mede.helwan.edu.eg/

ويتم تحديد ميعاد للطالب بدءًا من ١٧ سبتمبر الجاري، ليتم إجراء الكشف الطبي عليه بمقر الإدارة العامة للشؤون الطبية في مبنى ٣ بالمدن الجامعية بالحرم الجامعي عين حلوان.

ويقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة، ولن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حالة تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.

كذلك يقوم الطالب بسداد مصروفات الكشف الطبي عن طريق الكود الخاص به من موقع الكشف الطبي، وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي مطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.