الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ القصوى بسبب العاصفة "دانيال"

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، رفع حالة الاستعدادات القصوى بالتزامن مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية، والتي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار، ونظرًا لتأثير العاصفة الترابية والتي يطلق عليها دانيال، والتي من المتوقع أن تضرب البلاد اليوم وتستمر لمدة ثلاث أيام.

وأصدر اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قرارًا عاجلًا باتخاذ إجراءات لمواجهة حالة الطقس.

حيث أصدر بيان أنه من المتوقع أن تشهد الساعة القادمة مزيد من الأتربة والرمال، والتي يتوقع من خلالها هطول أمطار خفيفة قد تمون متوسطة.

وأشار رئيس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه من المتوقع أن تزيد إحتمالية طول الأمطار لتصبح من أمطار خفيفة إلى متوسطة وشديدة رعدية، وأحيانا مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، والتي تصل سرعتها إلى ما يقارب من 35 إلى 40 كيلو مترا في الساعة.

عاطفة ترابية في الإسكندرية

ووجه البيان استمرار تواجد رؤساء القطاعات وكل مسؤول في مناطق عملهم للمتابعة والاطمئنان على سير العمل، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء ومختلف الأجهزة التنفيذية.

كما شدد على استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والمصبات، وسرعة نشر السيارات والبدلات في الأماكن المحددة والعمل على تجهيز جميع المحطات والمواقع وتفريغ بيارات محطة الرفع، انشاء غرفة عمليات لمتابعة كل ما هو جديد، من خلال التواصل مع غرفة الطوارئ والخط الساخن على رقم 175 على مدار اليوم لتلقي الشكاوي وسرعة حلها في الحال.