‏"القباج" توجه باستمرار تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان

عقد مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اجتماعا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لاستعراض جهود الصندوق خلال العام المالي 2022 /2023، واعتماد خطة العمل للعام الجاري، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة والمالية بالإضافة لممثل عن النيابة العامة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،لا سيما المناطق المطورة في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات " الأسمرات، المحروسة ، حدائق أكتوبر، وبشاير الخير، روضة السيدة، اسطبل عنتر، حي الضواحي ببورسعيد" والمناطق المجاورة الجاري تطويرها ،حيث تم تنفيذ 140 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ، واستقبلت العيادات التابعة للصندوق بالمناطق المطورة 18594 مريض إدمان "جديد ومتابعة " وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج مجانا وفى سرية تامة في المراكز التابعة للصندوق و الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن ، بجانب الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري، لافتة إلى أن صندوق مكافحة الإدمان نجح في إعداد كوادر تطوعية من أبناء المناطق المطورة وتدريبهم بشكل جيد للمشاركة في توعية أسرهم بأضرار الإدمان ، أيضا تم تنفيذ برامج لبناء البناء المهارات الحياتية للنشء والشباب بالمدارس ومراكز الشباب وقصور الثقافة كذلك تنفيذ سلسة من الأنشطة الموجهة للأطفال بالمناطق المطورة حول أضرار التدخين والإدمان بمشاركة 5000 طفل ، بجانب تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامج "وعى "حيث يتضمن 12 رسالة توعوية منها مكافحة تعاطى المخدرات والزيادة السكانية والكشف المبكر عن الإعاقة والزيادة السكانية ،كذلك تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة في 750 قرية ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أيضا تنفيذ ورش عمل للأطفال بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وأنشطة رياضية للشباب في هذه القرى .

ووجهت "القباج " بالتوسع في تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للمتعافين سواء من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، حيث تتضمن مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وأنه على مدار العام الماضي، تم تدريب 5838 متعافي ليصل إجمالي عدد المتعافين ممن تم تدريبهم على حرف مهنية خلال الفترة الماضية الى أكثر من 12500 متعافي حتى الآن، أيضا استمرار اتاحة قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان وإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع والحد من الانتكاسة .

وأعلنت القباج " انه سيتم استكمال تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومن المقرر تطبيقه في 8000 مدرسة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2023 /2024 ، بعد تطبيق البرنامج في 4460 مدرسة كمرحلة أولى خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي .

وفيما يتعلق بتطوير السياسات والاستراتيجيات أوضحت "القباج " انه تم إطلاق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات ،وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بموجب قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة كما انه جارى إعداد دراسة عن تطبيق برامج الدمج المجتمعي متعافي الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم .

وعلى المستوى التعاون الدولى ،استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وزير الصحة بدولة العراق، ووزيرة التنمية الاجتماعية الأسرة بدولة قطر، ووفد القيادة العامة لشرطة دبي بدولة الامارات، ووفد رفيع المستوى من البرلمان العراقي للتعرف على التجربة المصرية فى علاج وتأهيل مرضى الإدمان والبرامج التوعوية والاستفادة منها ، أيضا زيارة وفد من صندوق مكافحة الإدمان لدولة العراق لتوفير الدعم الفني للتجربة العراقية ومقابلة وزير الداخلية ووزير الصحة بالعراق ومستشار الأمن القومي، كما تم عرض تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل في ضوء حقوق الإنسان بمؤتمر الأمم المتحدة بفيينا ومؤتمر الدمام بالسعودية ،والمشاركة في ورشة العمل الإقليمية لصانعي السياسات والقيادات التنفيذية بالدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما تم تنفيذه خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023، من برامج توعوية وتقديم الخدمات العلاجية لـما يقرب من 140 ألف مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة على مدار العام المالي 2022/ 2023 ، كما تم تنفيذ أنشطة توعوية داخل 893 مركز شباب و 25 جامعة حكومية ومعهد عالي ومتوسط، وإعداد 17 معسكر شبابي لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ البرامج التوعوية حول أضرار تعاطى المواد المخدرة وتم عقد مقابلات لهم واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعوية للوقاية من الإدمان، ليصل عدد المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 32800 شاب وفتاة حتى الآن .

وأضاف "عثمان" انه جارى اتاحة كافة الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي ودون أي مسائلة قانونية شريطة أن يتقدم الموظف طواعية للعلاج من الإدمان وقبل نزول حملات الكشف المبكر مقر عمله، حيث انخفضت نسبة التعاطي بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة الى 0.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف عام 2019، كما تم الكشف على 12875 سائق حافلات مدرسية بالتعاون الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي المدارس الى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017 ،كذلك أيضا الكشف على سائقي الطرق السريعة ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم احالته الى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر .

وأشار "عمرو عثمان " إلى انه تم تنفيذ حملة إعلامية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان " المخدرات رحلتها قصيرة ما تسفرهاش .. أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح تطوعا وأدت إلى زيادة الإقبال على الخط الساخن للعلاج من الإدمان وشاهدها أكثر من 20 مليون مشاهد على صفحة الصندوق .