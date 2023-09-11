الحكومة الليبية تنكس الأعلام وتعلن الحداد 3 أيام على ضحايا إعصار دانيال

قالت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، إنها أعلنت الحداد لمدة 3 أيام بعد تسجيل عدد كبير من الضحايا جراء إعصار دانيال.

وأعلن رئيس الحكومة أسامة حماد، اليوم الاثنين، الحداد الرسمى وتنكيس الأعلام فى القطاعين العام والخاص وفى كافة المؤسسات ابتداء من اليوم الإثنين وحتى يوم الخميس القادم.

وأكدت الحكومة الليبية فى بيان لها أن تشارك المواطنين أحزانهم فى مصابهم الجلل، داعية الله أن يتغمد المفقودين بفيض رحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يمد عائلاتهم الكريمة وذويهم بجميل الصبر والسلوان.