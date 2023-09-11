محافظة قنا تشن حملات لرفع نواتج تطهير الترع والمصارف في دشنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز دشنا، شماليه محافظه قنا حمله لتطهير عدد من الترعه والمصارف في محيط دائرة مركز دشنا، وفقا لتوجيهات اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، لرفع نواتج التطهير أولا بأول، بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي الري.

وتمكنت الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، من رفع 73 طن من نواتج التطهير، والتي تمت بإشراف عبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، للارتقاء بقطاع النظافة وتوفير بيئة صحية ،وآمنة للمواطنين، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الوحدات القروية، ومسؤولي الري طبقًا للتكليفات المطلوبة.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، حمادة صلاح جيلاني، أن توجيهات محافظ قنا، ورئيس المركز، شددت علي ضرورة توفير بيئة نظيفة وصحية لأهالي التجمعات السكنية علي جانبيّ الترعة، والتأكيد على المواطنين بعدم إلقاء القمامة داخل مجري الترعة.

وأكَّد جيلاني، ضرورة إعداد محاضر لكل من يخالف التعليمات المتَّبعة، بالإضافة إلى أهمية توعية المواطنين في القرى، وتعريفهم بمدى خطورة التخلُّص من النفايات في المجاري المائية، وتأثير ذلك على الصحة العامة، ولا سيما لسكان المنازل التي تطل على المصارف والترع.