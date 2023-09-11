موانئ المنطقة الشمالية تستقبل 235 سفينة بحمولة 3.9 مليون طن خلال يوليو

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاثنين، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد شهدت نشاطًا لافتًا خلال يوليو الماضي، حيث استقبلت 235 سفينة متنوعة بإجمالي حمولات بلغ 3,919,049 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 355,543 حاوية مكافئة خلال الشهر.

235 سفينة بحمولة 3,9 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال يوليو

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل خلال شهر يوليو 111 سفينة حاويات و8 سفن كلينكر وسفينتين أسمنت وسفينة فحم وبارجتين بطاقة محققة 3,473,377 طن وإجمالي حاويات 312,729 حاوية مكافئة.

وأضافت أنه استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة 45 سفينة حاويات بطاقة محققة 401,570 طن و42,814 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 5 سفن بضائع عامة، و8 سفن صب سائل، وسفينة رورو وسفينتين سياحيتين و3 سفن تحولت ساحلي فضلًا عن استقبال 36 قاطرة متعددة الأغراض خلال ذات الشهر.

وأوضحت أنه استقبل ميناء العريش البحري 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 44,102 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الأن.