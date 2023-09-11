انطلاق فعاليات الجلسة التشاورية لتطوير مطار الغردقة

انطلقت اليوم، بمدينة الغردقة، فعاليات "جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري دراسة وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق البيئة"، بالتعاون مع وزارة البيئة، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وسعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، واللواء أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات.

وفي عرض تقديمي للجلسة الأولى، استعرض ياسر إبراهيم مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، مشروع تطوير مطار الغردقة، وإنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، موضحا أنها التقنية الأولى من نوعها بالمطارات المصرية والأفريقية، وتدخل ضمن خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء، مشيرا الى انه من المخطط أن تكون سعة مبنى الركاب الجديد الصديق للبيئة 7 ملايين راكب سنويا، بتجهيزات تكنولوجية عالية.

وأكد إبراهيم، أنه سوف يتم إنشاء صالات ترانزيت مجهزة بالمطار أسوة المطارات المحورية، وسيتم أيضا أعمال تطوير على مباني الركاب الحالية رقم 2 و 1، بجانب تطوير حقل الطيران، وإنشاء موقف انتظار يسع مختلف طرازات الطائرات الكبيرة.

ولفت إلى أنه مخطط إنشاء Airport city، تشمل فندق عالمي ومناطق تجارية وترفيهية ومستشفى دولي ومنطقة لرجال الأعمال، بالإضافة إلى أنه سيتم البدء في مشروع ربط مباني الركاب من خلال قطار كهربائي.