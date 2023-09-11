انطلاق مجموعات الدعم الدراسي بإدارات تعليم القاهرة

انطلقت مجموعات الدعم الدراسية بإدارات تعليم القاهرة، وذلك وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتحت قيادة ايمن موسي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبدالفتاح وكيل المديرية لشئون الادارات، وتحت إشراف ياسر أنس مديرعام الادارة العامة لتعليم العام والتجريبيات.

وتم وضع آلية التنفيذ الخاصة بشأن مجموعات الدعم المدرسي بكافة المراحل التعليمية المختلفة بجميع مدارس القاهرة تحت إشراف المتابعة المستمرة لمديري عموم القاهرة.

وتم تجهيز القاعات استعدادا لاستقبال الطلاب، لكافة المراحل والاستعانة بالمعلمين الكفء في جميع التخصصات بجميع المراحل، فدائما تهدف القاهرة للعمل لكل مافي صالح الطلاب والحرص دائما علي تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والدعم المستمر للطالب وتحسين مستواه الدراسي والقضاء علي مراكز الدروس الخصوصية ورفع المستوي الدراسي للطلاب

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم الاعلان قريبا بالمواعيد المحددة والاماكن داخل كل إدارة تعليمية.