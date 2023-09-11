بالفيديو.. عضو مبادرة "ابدأ": هدفنا تطوير الصناعة المصرية وتوفير فرص عمل للشباب

قالت نهال الأشقر، عضو المبادرة الرئاسية "ابدأ"، إن المبادرة قائمة على تطوير الصناعة المصرية، وجاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي بإطلاق هذه المبادرة، وهو ما حدث في 28 أكتوبر 2022، مشيرًة إلى أن المبادرة تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي تطوير الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقليل الاستيراد.

وأضاف "نهال" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن المبادرة تعمل على تحقيق الأهداف الثلاثة من خلال محور المشروعات الكبرى، بالتعاون مع رجال الأعمال، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومنها وزارة الصناعة، وكذلك هيئة التنمية الصناعية ومع كل من يدعم الصناعة بشكل كبير، موضحة أن المبادرة استهدفت طلاب الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، لتعريفهم بشؤون الصناعة وتوصيل عددا من المفاهيم الخاصة بها.

وتابعت، أن المبادرة تشارك ملتقى أسبوع الجامعات بجامعة حلون، ومختلف الجامعات على مستوى الجمهورية تشارك في هذا الملتقى، مؤكدة أن دور المبادرة هو التعريف بأهمية الصناعة، لذا تعقد ندوات تختص بريادة الأعمال ودراسات الجدوى والشمول المالي، قبل بداية العمل في مجال الصناعة.

وأردفت، أنه سيتم عقد ندوة غدًا الثلاثاء بعنوان "ريادة الأعمال والشمول المالي"، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي، لتوعية أي شخص يقدم على فتح مشروع استثماري، إذ لابد وأن يكون على دراية ببعض المعلومات.