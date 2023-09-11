نجح رجال مباحث القاهرة فى ضبط شخصين لحيازتهما مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها على المواطنين بالساحل.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل - مقيم بالفيوم) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (مبالغ مالية "مقلدة، صحيحة" - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (شخص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى- مقيم بمحافظة الغربية) بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وعثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - طابعة - ماسح ضوئى "سكانر" - كمية من الورق الأبيض المستخدم فى الطباعة - وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على نموذج لعملة معدة للطباعة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى إصطناع العملات المحلية المقلدة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.