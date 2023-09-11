9 علامات تدل على نقص البروتين في الجسم

نقص البروتين في الجسم هو حالة يمكن أن تظهر بعدة علامات وأعراض مختلفة، ووفقًا لأحدث التقارير الطبية والمصادر الموثوقة مثل موقع "Insider" وغيرها من المواقع المتخصصة، إليك بعض العلامات والأعراض التي يمكن أن تشير إلى نقص البروتين في الجسم:

ضعف العضلات: البروتينات ضرورية لبناء وصيانة العضلات. عند نقص البروتين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان العضلات والشعور بالضعف العام. فقدان الوزن غير المبرر: إذا كنت تفقد وزنك دون سبب واضح، فقد يكون نقص البروتين أحد الأسباب المحتملة. التعب والإجهاد: البروتينات تلعب دورًا مهمًا في توفير الطاقة للجسم. نقص البروتين يمكن أن يؤدي إلى شعور بالتعب والإجهاد. تغيرات في الشعر والجلد والأظافر: يمكن أن تؤدي نقص البروتين إلى تغيرات في مظهر الشعر والجلد والأظافر، مثل تساقط الشعر وجفاف البشرة. انخفاض المناعة: البروتينات تلعب دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة. نقص البروتين يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى. تغيرات في الشهية: قد تلاحظ تغيرات في شهيتك، حيث يمكن أن تنخفض الرغبة في تناول الطعام عند نقص البروتين. انخفاض مستوى الألبومين في الدم: الألبومين هو نوع من البروتينات في الدم، وانخفاض مستواه يمكن أن يكون مؤشرًا على نقص البروتين. تغيرات في النمو والتطور عند الأطفال: لدى الأطفال، يمكن أن يؤدي نقص البروتين إلى تأخر في النمو والتطور. تغيرات في وظائف الجهاز الهضمي: قد تشعر بصعوبة في هضم الطعام والامتصاص الجيد للعناصر الغذائية.

إذا كنت تشتبه في وجود نقص في البروتين في جسمك أو كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فيجب عليك استشارة الطبيب لتقديم التقييم اللازم والنصائح الطبية واتباع نظام غذائي مناسب لتلبية احتياجات البروتين الخاصة بجسمك.