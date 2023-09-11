الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا وديا اليوم استعدادا لبطل جيبوتي

يستعد فريق ا لكرة الأول بنادى الزمالك، لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا ودياً اليوم الاثنين، فى إطار الاستعدادات لبدء الموسم الجديد، وقبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتى.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ويستعد للسفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.