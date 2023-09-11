تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بالسلام

قرر قاضي المعارضات اليوم الاثنين بتجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة 15يوما علي ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القاهرة من ضبط 3 عاطلين 'لهم معلومات جنائية' حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض - مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانون الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عاطلين 'لهم معلومات جنائية' حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض - مبلغ مالي.