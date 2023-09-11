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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يشارك فى افتتاح معرض "سيتي سكيب" بالرياض

معرض سيتي سكيب الرياض
معرض سيتي سكيب الرياض
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شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد من مسئولى وزارة الإسكان، فى افتتاح معرض "سيتي سكيب"، بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك تلبية لدعوة من الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، حيث يعد معرض "سيتي سكيب"، ثانى أكبر معرض عقاري في العالم، وتستضيفه المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى، تحت عنوان "لبناء مسكن المستقبل"،  بمشاركة من أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة.


وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بأجنحة المعرض المتنوعة، واستمع إلى شرح عن المشروعات التنموية المقترح تنفيذها في المملكة العربية السعودية، ومنها المشروعات السكنية مع القطاع الخاص، وذلك بحضور عدد من المطورين العقاريين المصريين.


تجدر الإشارة إلى أن معرض "سيتي سكيب" يستهدف الراغبين بشراء المنازل، والمستثمرين، والمطورين العقاريين، والمهندسين، والمصممين، وصناديق الاستثمار العقاري، وشركات التأمين، بالإضافة إلى مُلاك العقارات، والمهتمين بالقطاع العقاري، وسيشهد العديد من الجلسات الحوارية عبر منتديات ومسارح متخصصة لمناقشة القطاع العقاري من جوانبه المختلفة، كقطاع الذكاء الاصطناعي مع العقار، وتحولات الأسواق العقارية، والاستدامة البيئية، ودور المرأة في الابتكارات التقنية العقارية، ومستقبل العقارات الصناعية، والتخطيط الحضري، والعديد من المواضيع الأخرى.

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