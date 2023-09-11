اليوم.. الأهلي يواجه الطلائع وديا في البروفة الأخيرة قبل السوبر الأفريقي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية أخيرة أمام طلائع الجيش، اليوم الاثنين، على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن استعدادات الأحمر لمباراة كأس السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبلة على ملعب “الملك فهد الدولي” في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية في كأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يشهد لقاء الأهلي وطلائع الجيش الودي، مشاركة ثنائي الأهلي الوافد حديثًا لصفوف القلعة الحمراء إمام عاشور والمغربي رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي للاطمئنان على جاهزيتهما قبل أول مشاركة رسمية لهما مع المارد الأحمر.

وكان الأهلي خاض معسكر خارجي في النمسا من يوم 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر الجاري استعدادا للموسم الجديد، خاصة أن الفريق مقبل على منافسات قوية جدا.