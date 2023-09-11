ضبط المتهمة بالتعدي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعرض إحدى الفتيات "من ذوى الإحتياجات الخاصة" للتعذيب من قبل زوجة والدها بالجيزة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر عبر موقع "فيس بوك" بشأن تعرض فتاة "من ذوى الإحتياجات الخاصة" للتعذيب من قِبل زوجة والدها بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ للنيابة العامة من (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة السويس) بتضررها من كلٍ من (طليقها وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيام زوجة طليقها بالتعدى على نجلتها من طليقها "من ذوى الإحتياجات الخاصة" مقيمة رفقة والدها بالضرب والتعذيب.. وقدمت المبلغة للنيابة 4 مقاطع فيديو توثق الواقعة، حيث أمكن ضبط المشكو فى حقه وعرضه على النيابة العامة والتى أمرت بإخلاء سبيله وأصدرت قرارًا بضبط وإحضار المشكو فى حقها الثانية.

وبإستهداف زوجة المذكور بعدة مأموريات أمكن تحديد مكان تواجدها وتم ضبطها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

