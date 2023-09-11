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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة عامل بناء صعقا بالكهرباء أثناء عمله بمسجد في الفيوم

عامل البناء المتوفي
عامل البناء المتوفي
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لقى عامل مقيم بعزبة أبوناعورة بقريه ترسا بمركز سنورس بالفيوم، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله في صب خرسانة أحدى المساجد بقريه ترسا بمركز  سنورس.
وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، بورود إشارة من مستشفى سنورس المركزي، بوصول "ابراهيم خميس عبد الحميد " (44 عاما - عامل - من عزبه ابو ناعورة بقرية ترسا )، جثة هامدة نتيجة صعق كهربائي.

وبإنتقال مباحث مركز شرطة سنورس  إلي موقع البلاغ، وكذلك المستشفى تبين وفاة شخص يدعى "ابراهيم خميس "، 44 سنة، أصيب بصعق كهربائي، نتيجة لحدوث ماس كهربائي، وجرى إيداع الجثة  في ثلاجة الموتى بمستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق التي إمرة بتسليم الجثمان لأسرته فور الانتهاء من إستخراج تصريح الدفن.

ومن جانبهم أعرب عدد كبير من أهالي قرية ترسا التابعة لمركز سنورس عن رغبتهم في إطلاق أسم ابراهيم خميس على المسجد الذي توفه بها أثناء عمله  داخل القرية.


وأضاف احمد عمر أحد شباب قريه ترسا بمركز سنورس  إلى أن أهالي القريه قد يتقدموا بطلب إلى مديرية أوقاف الفيوم من أجل لإطلاق أسمه المتوفي علي المسجد الذي توفي به  تخليدا له.

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