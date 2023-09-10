العسومي: حقوق مصر والسودان المائية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وإعلانها عن إتمام عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، يمثل انتهاكا للاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن الإجراءات الإثيوبية تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، مطالبا إثيوبيا بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت في المفاوضات مع مصر والسودان.

وجدد العسومي، دعمه التام لكافة الحقوق المائية لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، مشددا على أن هذه الحقوق تمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، قائلا:«نرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال».

وطالب رئيس البرلمان العربي، إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من دولتي المصب، مؤكدا أن أية تصرفات أحادية لن تغير شيئا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل وفقا للمواثيق الدولية.